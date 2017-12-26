Голова Тернопільської ОДА Степан Барна вітає українців з Різдвяними святами. ВІДЕО

25/12/2017 Розмір тексту:

Дорогі земляки, українці!

Від щирого серця дозвольте привітати кожну родину з Різдвяними святами і прийдешнім Новим роком! У ці світлі різдвяні дні пам’ятаймо про найрідніших. Молімося за Героїв, які боронять наш мир і спокій на Сході України.

Нехай народження Сина Господнього допоможе нам усвідомити, що зміни на краще залежать лише від кожного з нас. І починаються ці зміни з любові до ближнього. Мир, гідність, Боже Благословення нехай запанують у кожній українській родині!

Христос рождається! Славімо Його!