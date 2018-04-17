Голова Тернопільської ОДА Степан Барна підписав декларацію із своїм сімейним лікарем. ФОТО

17/04/2018 Розмір тексту:

В області триває підписна кампанія із сімейними лікарями, адже з 1 липня галузь охорони здоров’я буде фінансуватися за новою системою. Водночас, медична реформа, яка стартувала з початку року, передбачає екстериторіальність надання медичних послуг. 17 квітня декларацію із сімейним лікарем підписав і голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

«Сьогодні підписав декларацію з своїм сімейним лікарем тернопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини №14 Інною Ігорівною Трач. Обрав дану амбулаторію, тому що вона знаходиться найближче до мого дому», – прокоментував очільник краю.

Він також відзначив, що в Тернопільській області у системі e-health – електронна охорона здоров’я, станом на вечір 16 квітня зареєструвалися 10 800 людей. Щодня до електронної системи долучаються від 3 до 4 тисяч осіб.

«Основна підписна кампанія із сімейними лікарями триватиме до 1 липня. З 1 липня ми радикально змінюємо систему оплати послуг сімейних лікарів. Їхня заробітна плата залежатиме пропорційно від кількості пацієнтів, котрі уклали з ними декларації. Для терапевта – це 2 тисячі пацієнтів, для сімейного лікаря – 1800 та для педіатра – 900. Кінцевого терміну підписання декларації немає. А термін дії декларації з лікарем необмежений», – зазначив Степан Барна.

Головний принцип реформи медицини – екстериторіальність, яка дозволяє кожному пацієнту звертатися за отриманням медичних послуг до того лікувального закладу до якого вважає за потрібне і до того лікаря, якому довіряє.

«Декларація засвідчує, що ви стали пацієнтом саме цього фахівця. Лікар надає вам допомогу, а заклад, де він працює, отримує фінансування з розрахунку на кожного його пацієнта. Таким чином реалізується принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Сьогодні ми кардинально маємо змінити ставлення лікарів до своїх пацієнтів і я сподіваюся, що кроки, які впроваджуються, будуть ефективними», – підкреслив голова ОДА.

До слова, в амбулаторії №14 працюють сім сімейних лікарів. Станом на сьогодні декларації підписали близько 700 жителів. Загалом амбулаторія обслуговує 16 тисяч населення.