Голова Тернопільської облради заявив про необхідність залучення новоутворених об’єднаних територіальних громад до міжнародного співробітництва

«Залучення новоутворених об’єднаних територіальних громад області до мережі міжнародного співробітництва органів місцевого самоврядування сприятиме завершенню реформи децентралізації та підвищенню ефективності управління територіями, – сказав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. – Тема панельної дискусії є досить актуальною в плані обговорення шляхів реформування місцевого самоврядування України та його адаптації до вимог європейського адміністративного простору, розвитку міжнародного співробітництва на місцевому рівні. За таких умов допомога більш розвинутих в економічному та соціальному плані країн набуває для нас великого значення, не тільки відкриваючи можливості отримати додаткові ресурси для власного розвитку, а й наближуючи нашу державу до світових інтеграційних процесів, зокрема європейських, переймаючи і апробуючи досвід цих країн.»

У зазначеній панельній дискусії участь в обговоренні взяли Президент Фонду Менеджерських Ініціатив Павло Прокоп, віце-маршалек Люблінського воєводства Кшиштоф Грабчук і мер Теребовля Сергій Поперчний. А ще під час першого дня проведення Конгресу відбулась панельна дискусія «Інтеграція країн Східного партнерства». Модератор заходу екс-віце-міністр іноземних справ Польщі Кшиштоф Становськи представив головних доповідачів зазначеної теми – віце-президента Європейського парламенту Рішарда Чарнецького, посла Азербайджана в Польщі Хасана Хасанова і посла Польщі в Україні Яна Пекло.

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