Голова Тернопільської облради поскаржився консулу Польщі на штучні черги при оформленні віз

04/02/2017 Розмір тексту:

Голова Тернопільської обласної Віктор Овчарук під час зустрічі з віце-консулом Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Мареком Запуром порушив проблему отримання віз, черги під банками, невідкриту діяльність візових центрів.

Днями у Тернополі перебував віце-консул Марек Запур. Під час зустрічі голова обласної ради порушив ще одну нагальну проблему – складну процедуру отримання віз, черги під банками, невідкриту діяльність візових центрів. «Розумію, що це не є компетенцією Консульства, однак прошу Вас донести інформацію до Міністерства закордонних справ Польщі та до Посольства. – наголосив Віктор Овчарук. – Польща є нашим союзником на шляху до Євросоюзу, Ваша країна підтримує Україну у боротьбі із проросійським агресором та є нашим щирим союзником. Однак, такі проблеми перекреслюють сказане на найвищому рівні».

Начальник відділу аналізу виконання програм, залучення інвестицій та промоції області Тарас Борук додав, що до обласної ради надходить чимало звернень щодо наведених проблем.

Віце-консул Марек Запур запевнив керівника обласної ради, що польська сторона володіє такою інформацією та буде намагатися усунути недоліки.