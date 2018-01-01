Голова Тернопільської обласної ради привітав краян з Новим роком. ВІДЕО
Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук привітав краян з новорічними святами. Відеозвернення опублікували у Facebook.
– Для усіх нас 2017 рік став роком реформ, сміливих експериментів, спільних успіхів. Наша область зустрічає Новий рік із новими здобутками. Зміни дарують надію на оптимізм, усвідомлення, що з маленьких особистих перемог кожного складуться великі здобутки нашого краю та держави. То ж нехай 2018 рік стане сприятливим для всіх благих починань, а Різдво Христове – освітить наш шлях, принесе мир нашій країні, розквіт Тернопіллю, злагоду та добробут кожному дому, – каже у привітанні Віктор Овчарук.
Голова обласної ради побажав усім міцного здоров’я, родинного затишку, безмежного щастя, прихильності долі та Божого благословення.
Новорічне привітання Віктора Овчарука
Опубліковано Тернопільська обласна рада 31 грудня 2017 р.
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