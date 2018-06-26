Голова Тернопільської обласної ради отримав диплом кандидата наук
26/06/2018 0
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Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук отримав диплом кандидата медичних наук.
Вручення відбулося під час засідання вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.
Захист дисертації «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції» відбувся у лютому 2018 року у Івано-Франківському національному медичному університеті.
Науковий керівник роботи – доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна.
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