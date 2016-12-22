Голова облради Віктор Овчарук з однодумцями започаткував у Борщеві новий спортивний проект. Фоторепортаж

22/12/2016 Розмір тексту:

У Борщеві запрацювала перша в місті студія спорту. Уже кілька років дітям, що займаються популярним нині кросфітом, доводилося тренуватися просто неба. Тому відкриття сучасного спортивного залу стало для містян приємним сюрпризом до свят.

Новенькі тренажери, просторий зал, мотивуючі написи на стінах. Серед молоді, що прийшла на відкриття студії спорту, багато парубків у спортивних костюмах. Вони з нетерпінням чекають першого тренування.

«Три роки до цього ми займалися на вулиці, але це нам не завадило і мої вихованці є багаторазовими чемпіонами і призерами і міжнародних змагань, і всеукраїнських з кросфіту серед дітей віком до 18-ти років» – розповідає суддя міжнародного класу з кросфіту, співзасновник студії спорту «CrossFit Energy» Юрій Гуцул.

Можливість займатися у комфортних умовах цим дітям дали тренери – Юрій та Станіслав Гуцул. У спорті вони з дитинства, тому знайомі з проблемою відсутності умов для занять. Багато років виношували ідею створення студії.

Проект «CrossFit Energy» дасть змогу безкоштовно займатися дітям-сиротам. Також брати готові допомагати у реабілітації учасників АТО. Кажуть, роботи у місті – не початий край. Потрібно проводити змагання, заохочувати молодь до занять спортом. Цим і займуться у найближчі місяці.

«Це все потрібно розвивати великими темпами тому, що багато втрачено і стараємося все зробити для того, щоб всі були здорові, задоволені, стараємося зробити комфорт» – каже співзасновник студії спорту «CrossFit Energy» Станіслав Гуцул.

Напрямок кросфіту обрали тому, що ця методика найкраще розвиває можливості людини. Її перевагою є те, що спортсмен готовий проявляти себе у будь-якому виді спорту поза межами залу.

Відкриття студії спорту зібрало більше сотні жителів міста. Багато з них долучилися до її створення і тепер очікують на нові досягнення місцевих спортсменів. Серед гостей був також голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

«Дуже приємно, що на моїй батьківщині, Борщівщині, маємо сьогодні місію таку приємну тому, що замість чергового бару відкрили спортивний зал. І мені дуже приємно, що мої друзі зробили це для громади, майбутнього наших дітей, збереження їхнього здоров’я» голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.