Голова облради Віктор Овчарук долучився до прибирання музею УПА під відкритим небом

01/05/2017 0
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Керівництво обласної ради та працівники виконавчого апарату спільно із представниками ОДА долучились до доброї справи – прибирання території музейного комплексу, розташованого на теренах Шумського району Тернопільської області.

Музей під відкритим небом «Штаб ВО УПА «Волинь-Південь», що в Антонівцях Шумського району, разом  прибирали працівники обласної ради та обласної державної адміністрації.

Це місце є особливим для кожного патріота – кожен сантиметр цієї землі нагадує про  героїчну боротьбу воїнів УПА за незалежність України. Цікава екскурсія, пам’ятні місця, які є на території музею, природа краю заворожують. Вшановуємо полеглих тут видатних особистостей українського державотворення, героїв ОУН – УПА.

«Якщо хочемо жити у вільній, незалежній державі, маємо пам’ятати про кожного героя, хто доклався до  високої мети  – боротьби за нашу соборність та волю», – наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук.

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