Голова обласної ради Віктор Овчарук та виконавчий апарат підтримали всесвітній флешмоб “Кольорові шкарпетки”

21/03/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Він проводиться  21 березня у Міжнародний день людей із синдромом Дауна.  Цьогорічне гасло  флешмобу – «Мій голос, моя громада!».

Кошти, виручені за придбані виконавчим апаратом кольорові шкарпетки, підуть на потреби «сонячних» дітей області.  На Тернопільщині опікується цим заходом  громадська організація «Центр «БебіКо».

Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить перед собою мету привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здібностями, адже вони трохи відрізняються від звичайних людей, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують таку відмінність. Вони дуже добродушні, життєрадісні і позитивні люди, самі охоче прагнуть до спілкування. Саме тому їх називають «сонячними».

В Україні проживає понад 15 тисяч людей із цим генетичним захворюванням. Загальна кількість дітей з таким діагнозом в нашій області становить майже 4 тисячі осіб.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
6 / 0,282 / 9.48m