Голова обласної ради Віктор Овчарук та виконавчий апарат підтримали всесвітній флешмоб “Кольорові шкарпетки”

21/03/2017 Розмір тексту:

Він проводиться 21 березня у Міжнародний день людей із синдромом Дауна. Цьогорічне гасло флешмобу – «Мій голос, моя громада!».

Кошти, виручені за придбані виконавчим апаратом кольорові шкарпетки, підуть на потреби «сонячних» дітей області. На Тернопільщині опікується цим заходом громадська організація «Центр «БебіКо».

Міжнародний день людини з синдромом Дауна ставить перед собою мету привернути увагу суспільства до проблем людей з обмеженими здібностями, адже вони трохи відрізняються від звичайних людей, але своєю добротою, щирістю і безпосередністю компенсують таку відмінність. Вони дуже добродушні, життєрадісні і позитивні люди, самі охоче прагнуть до спілкування. Саме тому їх називають «сонячними».

В Україні проживає понад 15 тисяч людей із цим генетичним захворюванням. Загальна кількість дітей з таким діагнозом в нашій області становить майже 4 тисячі осіб.