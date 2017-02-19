Голова обласної ради Віктор Овчарук нагороджений грамотою “За заслуги перед українським народом”

19/02/2017 Розмір тексту:

На з’їзді Української асоціації районних та обласних рад Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук нагороджений грамотою «За заслуги перед українським народом». Нагороду вручив голова комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

На з’їзді присутні понад 250 делегатів, які представляють органи місцевого самоврядування різних регіонів нашої держави. Участь у заході бере також і віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко. Від Тернопільщини на з’їзд прибуло, окрім голови обласної ради, ще дев’ять представників органів місцевого самоврядування краю: Володимир Данилюк (Монастириська районна рада), Руслана Кушнір (Ланівецька районна рада), Андрій Галайко (Тернопільська районна рада), Василь Бойчук (Гусятинська районна рада), Петро Репела (Козівська районна рада), Віктор Шепета )Чортківська районна рада), Володимир Стефанський (Кременецька районна рада), Тарас Корець (Шумська районна рада), Андрій Русенко (Борщівська районна рада)

На порядку денному ряд важливих питань – про результати роботи Асоціації за період між з’їздами, про обрання Президента Асоціації, про обрання віце-президентів Асоціації тощо.