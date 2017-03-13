Голова обласної ради Віктор Овчарук ініціює прощу для працівників органів місцевого самоврядування

13/03/2017 0
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Голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся із Високопреосвященнішим Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Кир Василієм Семенюком.

Попри  інші питання йшлося про організацію та проведення Всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру, яка традиційно проводиться у липні кожного року.  Віктор Овчарук також звернувся  до Владики  із проханням організувати цьогоріч першу прощу для працівників органів місцевого самоврядування.

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