Голова обласної ради Віктор Овчарук ініціює прощу для працівників органів місцевого самоврядування

13/03/2017 Розмір тексту:

Голова обласної ради Віктор Овчарук зустрівся із Високопреосвященнішим Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським УГКЦ Кир Василієм Семенюком.

Попри інші питання йшлося про організацію та проведення Всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру, яка традиційно проводиться у липні кожного року. Віктор Овчарук також звернувся до Владики із проханням організувати цьогоріч першу прощу для працівників органів місцевого самоврядування.