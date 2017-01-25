Голова Кременецької РДА, котрий потрапив у жахливу автокатастрофу, проходить реабілітацію
25/01/2017 0
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Голова Кременецької РДА Сергій Сімчук, котрий потрапив у жахливу автокатастрофу, проходить реабілітацію.
Про це повідомив на своїй сторінці у “Фейсбуці” нардеп Олег Барна.
“Сьогодні разом із Р.Шипітка відвідав свого друга, голову Кременецької РДА Сергія Сімчука, котрий перебував тривалий час у комі після страшної автокатастрофи, а зараз проходить реабілітацію. Зробили йому піццерію у палаті.Сергій як завжди: цілеспрямований, життєрадісний, готовий до звершень”, – написав Барна.
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