Голова Чортківської РДА “втікає з розгойданого корабля”?

13/10/2017 Розмір тексту:

Про те, що крісло очільника району на Тернопільщині покинув Михайло Сташків.

Про це повідомляє Терен з посиланням на «Чортківську ратушу» у Facebook.

Він очолював Чортківську районну адміністрацію із 2015 року.

У коментарях пан Михайло не заперечує звільнення і нагадує про свою відкритість.

– Я готовий до діалогу, – пише він. – Як колись, так і тепер. Народ, приходьте, поспілкуємось. Я відкритий для всіх.

Також у дописі обговорюють минулу діяльність Михайла Сташкова, досягнення на посаді голови РДА та подальші плани.

– Один із найкращих друзів народного депутата України Олега Барни першим втікає із владного розгойданого корабля, – йдеться у дописі. – Михайло Сташків, який до призначення на посаду вирощував капусту на продаж та їздив у Париж на заробітки, вирішив знайти собі легшу та надійнішу роботу, щоб добути до пенсії та переходить працювати начальником Чортківського пенсійного фонду.