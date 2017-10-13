Голова Чортківської РДА “втікає з розгойданого корабля”?
Про те, що крісло очільника району на Тернопільщині покинув Михайло Сташків.
Про це повідомляє Терен з посиланням на «Чортківську ратушу» у Facebook.
Він очолював Чортківську районну адміністрацію із 2015 року.
У коментарях пан Михайло не заперечує звільнення і нагадує про свою відкритість.
– Я готовий до діалогу, – пише він. – Як колись, так і тепер. Народ, приходьте, поспілкуємось. Я відкритий для всіх.
Також у дописі обговорюють минулу діяльність Михайла Сташкова, досягнення на посаді голови РДА та подальші плани.
– Один із найкращих друзів народного депутата України Олега Барни першим втікає із владного розгойданого корабля, – йдеться у дописі. – Михайло Сташків, який до призначення на посаду вирощував капусту на продаж та їздив у Париж на заробітки, вирішив знайти собі легшу та надійнішу роботу, щоб добути до пенсії та переходить працювати начальником Чортківського пенсійного фонду.
Додати свій коментар
Головні новини
- Сморід стояв страшенний: тернополянка тримала у квартирі десятки живих і мертвих тварин. ФОТО
- Смертельне ДТП на Тернопільщині: жінка-адвокат майже кілометр везла чоловіка на капоті
- Тернопільські копи взялися міряти ями на дорогах. ФОТО
- У центрі Тернополя гопники напали на юнака. Забрали навіть куртку
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Іван13/10/2017
Це перестановка заради теплих місць для друзів Степана Барни. Місце Михайла Сташківа займе Віталій Батіг, який сьогодні є головою Гусятинської РДА. В Гусятинському районі утворені громади довели до того, що райдержадміністрація вже не має ким керувати, хіба що самими працівниками РДА.