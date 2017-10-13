Голова Чортківської РДА “втікає з розгойданого корабля”?

13/10/2017 1
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Про те, що крісло очільника району на Тернопільщині покинув Михайло Сташків.

Про це повідомляє Терен з посиланням на «Чортківську ратушу» у Facebook.

Він очолював Чортківську районну адміністрацію із 2015 року.

У коментарях пан Михайло не заперечує звільнення і нагадує про свою відкритість.

– Я готовий до діалогу, – пише він. – Як колись, так і тепер. Народ, приходьте, поспілкуємось. Я відкритий для всіх.

Також у дописі обговорюють минулу діяльність Михайла Сташкова, досягнення на посаді голови РДА та подальші плани.

– Один із найкращих друзів народного депутата України Олега Барни першим втікає із владного розгойданого корабля, – йдеться у дописі. – Михайло Сташків, який до призначення на посаду вирощував капусту на продаж та їздив у Париж на заробітки, вирішив знайти собі легшу та надійнішу роботу, щоб добути до пенсії та переходить працювати начальником Чортківського пенсійного фонду.

 

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Коментарі (1)

Іван

13/10/2017

Це перестановка заради теплих місць для друзів Степана Барни. Місце Михайла Сташківа займе Віталій Батіг, який сьогодні є головою Гусятинської РДА. В Гусятинському районі утворені громади довели до того, що райдержадміністрація вже не має ким керувати, хіба що самими працівниками РДА.

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