Голова Бережанської РДА залишить посаду через вибори
Очільник Бережанщини Володимир Петровський має намір позмагатися за посаду голови Саранчуківської об’єднаної територіальної громади на виборах 29 жовтня.
Як стало відомо з неофіційних джерел, Петровський на вибори піде від Блоку Петра Порошенка.
Він став першим з голів РДА на Тернопільщині, який наважився піти на відкриті вибори голів громад. І дуже ймовірно, що досвідчений політик здобуде легку перемогу.
До складу громади увійшли рідне для голови РДА село Саранчуки та кілька навколишніх сільрад.
Позиції Петровського у цій окрузі за останні роки значно зміцнилися. Причина – транші з Державного фонду регіонального розвитку на покращення інфраструктури населених пунктів.
Відтак, з великою ймовірністю, посада голови Бережанської РДА після виборів у Саранчуках звільниться.
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Коментарі (1)
ivan29/09/2017
Він вже був і в КУН, і в РУХ, і в Нашій Україні, і в Парті Регіонів, і в Ударі, і тепер в БППП. Певно чогось файного по тих партіях шукає