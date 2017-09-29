Голова Бережанської РДА залишить посаду через вибори

29/09/2017 0
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Очільник Бережанщини Володимир Петровський має намір позмагатися за посаду голови Саранчуківської об’єднаної територіальної громади на виборах 29 жовтня.

Як стало відомо з неофіційних джерел, Петровський на вибори піде від  Блоку Петра Порошенка.

Він став першим з голів РДА на Тернопільщині, який наважився піти на відкриті вибори голів громад. І дуже ймовірно, що досвідчений політик здобуде легку перемогу.

До складу громади увійшли рідне для голови РДА село Саранчуки та кілька навколишніх сільрад.

Позиції Петровського у цій окрузі за останні роки значно  зміцнилися.  Причина –  транші  з Державного фонду регіонального розвитку  на покращення інфраструктури населених пунктів.

Відтак, з великою ймовірністю, посада голови Бережанської РДА після виборів у Саранчуках звільниться.

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