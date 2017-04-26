Холодний і сухий квітень “заморозив” майбутній урожай. ВІДЕО

26/04/2017 0
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Холодний і сухий квітень на Тернопільщині може стати причиною низьких урожаїв плодово-ягідних культур, таких як вишні, черешні, абрикоси та персики, кажуть в департаменті агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації.

На урожай зернових мінусові температури квітня повпливати не повинні.

А от календар посівної значно змінений. До прикладу, кукурудзи посадили в три рази менше, ніж в аналогічний період минулого року, сої сіяти ще не починали, повідомляє ТВ-4.

 

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