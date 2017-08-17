Голландці інвестують у сусідню область. Тернопільщину наразі оминають?
Приватний інвестиційний фонд Safedam (Нідерланди) придбав більше 20% акцій одного з провідних українських агропідприємств.
Угоду вже укладено і найближчим часом про неї буде офіційно оголошено в ЗМІ.
Поява нового інвестора прискорить реалізацію масштабного інвестиційного плану підприємства з модернізації виробництва, бюджет якого складе більше 25 мільйонів євро.
«Владимир-Волинська птахофабрика» входить у групу компаній OPENMIND і в трійку найбільших виробників курятини в Україні, займає 6% внутрішнього ринку курячого м’яса. В інфраструктурі фабрики 100 пташників, розташованих на 11 виробничих бригадах, власний забійний цех та комбікормовий завод. Середній добовий показник виробництва складає більше 200 тонн м’яса птиці у живій вазі.
Приватний інвестиційний фонд Safedam зі штаб-квартирою в Амстердамі зосереджений на консервативних інвестиціях у нерухомість. Ця угода – перший досвід інвестицій Safedam в цей сектор економіки. І також перший досвід інвестицій в Україну.
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Коментарі (1)
Світлана17/08/2017
а я к же залучені Степаном Барною на інвестиційному форумі 100500 мільйонів доларів інвестицій?