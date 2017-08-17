Голландці інвестують у сусідню область. Тернопільщину наразі оминають?

17/08/2017 Розмір тексту:

Приватний інвестиційний фонд Safedam (Нідерланди) придбав більше 20% акцій одного з провідних українських агропідприємств.

Угоду вже укладено і найближчим часом про неї буде офіційно оголошено в ЗМІ.

Поява нового інвестора прискорить реалізацію масштабного інвестиційного плану підприємства з модернізації виробництва, бюджет якого складе більше 25 мільйонів євро.

«Владимир-Волинська птахофабрика» входить у групу компаній OPENMIND і в трійку найбільших виробників курятини в Україні, займає 6% внутрішнього ринку курячого м’яса. В інфраструктурі фабрики 100 пташників, розташованих на 11 виробничих бригадах, власний забійний цех та комбікормовий завод. Середній добовий показник виробництва складає більше 200 тонн м’яса птиці у живій вазі.

Приватний інвестиційний фонд Safedam зі штаб-квартирою в Амстердамі зосереджений на консервативних інвестиціях у нерухомість. Ця угода – перший досвід інвестицій Safedam в цей сектор економіки. І також перший досвід інвестицій в Україну.