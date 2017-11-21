Голів РДА знову “підвісили”

21/11/2017 Розмір тексту:

20 листопада побачило світ розпорядження Президента України про деякі питання у зв’язку з набранням чинності змін до законодавства про державну службу.

Нагадаємо, що цим законом голів та заступників голів місцевих адміністрацій виведено з під дії законодавства про державну службу та скасовано конкурсний принцип їх відбору.

Натомість розпорядження містить усього два пункти. Президент доручає першому заступнику голови власної Адміністрації та головам ОДА повідомити відповідно голів ОДА і голів РДА про зміну істотних умов праці.

На ділі це “підвішує” нині чинних голів місцевих адміністрацій, адже повідомлення про зміну істотних умов праці може розглядатися як попередження про можливе вивільнення. Зрештою, це хороший спосіб провести кадрову “втряску” напередодні вирішального для Президента передвиборчого року.