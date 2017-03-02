Хмельницька фірма взяла півмільйона гривень за ремонт доріг на Тернопільщині, якого не робила
На Тернопільщині службовці списали на ремонт дороги понад півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб підприємства з ремонту доріг.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємства з Хмельницького підписали та подали в одне з управлінь Тернопільської державної обласної адміністрації завідомо неправдиві документи про виконані роботи щодо ремонту доріг у Підволочиському районі на Тернопільщині.
Насправді ремонтні роботи не виконувались. Незаконними діями службовців бюджету завдано збитків на суму понад півмільйона грн.
Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.
Нагадаємо, що підприємство із сусідньої області не вперше фігурує у підписанні фіктивних документів по ремонту шляхів у цьому ж районі, виявлених прокуратурою та СБУ.
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Коментарі (1)
Правда01/03/2017
Слід Хоптяна і його банди, а взятися провоохоронним органам за біатлонівську базу слабо, там закопано більще 10 мільйонів а робота ноль.