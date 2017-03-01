Хмельницька фірма взяла півмільйона гривень за ремонт доріг на Тернопільщині, якого не робила

01/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині службовці списали на ремонт дороги понад півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.



Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб підприємства з ремонту доріг.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємства з Хмельницького підписали та подали в одне з управлінь Тернопільської державної обласної адміністрації завідомо неправдиві документи про виконані роботи щодо ремонту доріг у Підволочиському районі на Тернопільщині.

Насправді ремонтні роботи не виконувались. Незаконними діями службовців бюджету завдано збитків на суму понад півмільйона грн.

Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.

Нагадаємо, що підприємство із сусідньої області не вперше фігурує у підписанні фіктивних документів по ремонту шляхів у цьому ж районі, виявлених прокуратурою та СБУ.