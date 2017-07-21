Хлопців розкидало по дорозі: на Тернопільщині п’яний священик збив трьох підлітків. ВІДЕО

21/07/2017 Розмір тексту:

П’яний як чіп священик сів за кермо автомобіля та збив трьох підлітків. Все сталося на Тернопільщині.

Настоятель храму Олег Мирзаєв після літургії так відпочив у барі, що не розумів, що відбувається! Він навіть не намагався викликати швидку хлопцям, яких від зіткнення розкидало дорогою, повідомляє НТН.

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. По закінченню експертизи й лікування хлопців суд визначить, як покарають горе-батюшку – заплатить він штраф чи на 8 років сяде за ґрати.