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Хлопців розкидало по дорозі: на Тернопільщині п’яний священик збив трьох підлітків. ВІДЕО
21/07/2017 2
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П’яний як чіп священик сів за кермо автомобіля та збив трьох підлітків. Все сталося на Тернопільщині.
Настоятель храму Олег Мирзаєв після літургії так відпочив у барі, що не розумів, що відбувається! Він навіть не намагався викликати швидку хлопцям, яких від зіткнення розкидало дорогою, повідомляє НТН.
За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження. По закінченню експертизи й лікування хлопців суд визначить, як покарають горе-батюшку – заплатить він штраф чи на 8 років сяде за ґрати.
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Коментарі (2)
Олег21/07/2017
Не кидайте застарілу інформацію
Олег21/07/2017
Не кидайте застарілу інформацію,якій уже 3 дня