Хлопчик з Тернополя, який бачить лише на 10%, створив дуже зворушливий мультфільм

20/03/2017 Розмір тексту:

Учень шостого класу Тернопільської експериментальної школи мистецтв створив анімаційний фільм. Тему почерпнув з авторської казки Олега Романчука «Соловейко з одним крилом». Реалізувати задум допомогли друзі, батьки та волонтери.

Дванадцятирічний Лесик Венгринович від народження боровся за своє життя, – розповідають його батьки. У хлопчика виявили ДЦП. Проте після довготривалого лікування він все ж таки зміг встати на ноги. Але невдовзі почав різко втрачати зір, наразі хлопчик бачить лише на 10%. Проте ці випробування не заважають йому творчо реалізовувати себе. Він задумав створити пластиліновий мультфільм за мотивами казки Олега Романчука «Соловейко з одним крилом». В образі головного героя хлопчик бачить себе.

«У природі немає помилок, кожен, такий, як є, має своє призначення» – ці слова з казки мені дуже запам’яталися. Почав ліпити героїв з пластиліну. Допомагали мама з татом, а також друзі з класу», – каже Лесик Венгринович.

Над зйомками фільму працювали один день. Спочатку зробили до півтисячі фотографій, які потім змонтували. Хлопчик додає, що завдяки фільму у нього з’явилося багато друзів. Наразі Лесик працює над реалізацією наступних проектів.