Хлібороби Тернопілля висловилися проти продажу землі в теперішніх політичних та економічних умовах

03/05/2017 Розмір тексту:

28 квітня у Тернополі пройшов Земельний форум хліборобів Тернопілля.

Участь в ньому взяли керівники фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств області, представники органів місцевого самоврядування – депутати обласної та районних рад, голови сільських рад, члени Президії ради сільськогосподарських підприємств області, заслужені працівники сільського господарства, герої України, наукові працівники та представники громадських організацій, представники аграріїв з Хмельницької, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей.

Гостем Форуму був і голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Під час гострої дискусії хлібороби піднімали питання переваг та ризиків, якщо земля в сьогоднішніх політичних та економічних умовах стане товаром.

Як зазначив Віталій Скоцик, усі обіцянки Прем’єр-міністра України про те, що ринок землі в Україні не буде створюватися поспіхом, без широкого обговорення його моделі, – виявилися фікцією. Урядовий законопроект про обіг земель сільгосппризначення готується в закритому режимі й обговорюється лише «кулуарно». Що він «приховує» – достеменно невідомо.

В свою чергу, відомий аграрій, меценат та благодійник Іван Чайківський зазначив, що допоки держава Україна не відновить контроль за кордоном в межах, передбачених конституцією, допоки не будуть сформовані зрозумілі, прозорі та однакові для всіх правила гри на ринку землі, доти продавати український чорнозем категорично не можна.

Іван Адамович від імені хліборобів Тернопілля запропонував прийняти звернення до перших керівників держави, яке було зачитано на Форумі.

«Ми, учасники Земельного форуму, звертаємось до найвищого керівництва держави, представників ЗМІ, аграрних асоціацій та громадських об’єднань, політичних партій та професійних спілок, всіх активних громадян із закликом: не допустити впровадження поспішного розпродажу земель сільськогосподарського призначення в Україні!», – йдеться у зверненні.

Крім того, коаліційна угода від 27 листопада 2014 року містила 12 кроків щодо земельної реформи, із яких дотепер реалізовано лише три.

«На розгляді Конституційного Суду України перебуває подання народних депутатів України щодо визнання неконституційним питання мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення». – наголошують учасники зібрання.

Учасники форуму переконані, що на даний час існує низка проблем, які роблять відкриття ринку землі в теперішніх умовах, вкрай небезпечним.

Це і відсутність проведеної інвентаризації земель, повільне наповнення земельного кадастру. Продовжують діяти корупційні механізми переходу прав на землю в обхід мораторію. Процвітає рейдерство, оскільки немає верховенства закону у питанні захисту права власності. Не врегульовано проблеми невитребуваних земельних паїв та земель колективної власності.

«Попереджаємо представників влади: запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення завдасть невиправної шкоди українській економіці та добробуту кожного українця, може призвести до дестабілізації ситуації в державі в цілому. Якщо українська земля піде з молотка і стане предметом спекуляцій, Україна впаде». – переконані аграрії Тернопільщини.

Звернення щодо небезпеки впровадження поспішного ринку землі в Україні проголосувало понад 300 учасників Земельного форму хліборобів Тернопілля.

Нагадаємо, на Тернопільщині продовжується збір підписів проти впровадження «дикого ринку» землі в Україні.