“Георгій Петрук-Попик – людина, яка творила історію”, – голова Тернопільської облради Віктор Овчарук

Георгій Петрук-Попик, лікар поет, письменник, був засновником першої в Україні Тернопільської крайової організації Народного Руху України. В урочистях взяв участь голова обласної ради Віктор Овчарук, депутати обласної ради, громадськість.

«Сьогодні відкривається меморіальна дошка світлої пам’яті Георгія Петрука-Попика. Український поет, лікар, прозаїк, громадський діяч, – сказав під-час відкриття меморіалу Віктор Овчарук. – Людина, яка стала ініціатором створення Тернопільських обласних організацій Товариства української мови імені Тараса Шевченка, «Меморіалу».

Є люди, які творять історію. Серед них – і Георгій Петрук-Попик. Він ініціював створення та тривалий час очолював першу в Україні Тернопільську крайову організацію Народного Руху України, яка стала передвісником кардинальних змін у нашій країні. Першою організацією, яка постала відкрито та сміливо проти тоталітаризму. Ще за радянських часів, у 1989-му, це було небезпечно, ризиковано. Але він через це пройшов. І підтримали його жителі Тернопільщини – у 1990 році, на зорі становлення незалежності, його обрали народним депутатом ще тоді СРСР. Це був час, коли кожен мав звіряти свої помисли із настроям своєї душі, своєї позиції. Георгій Петрук-Попик був одних з перших серед тих, хто не побоявся наслідків, хто розумів, що час діяти. У ті часи українські письменники та поети, українська інтелігенція були тою силою, яка зуміла прокинути та об’єднати українське суспільство. Держава буде існувати тоді, коли усі знатимуть її минувшину – без цього немає майбутнього».

Довідково. Георгій Михайлович Петрук-Попик народився 18 квітня 1932 року в с. Велика Іловиця, Шумського району, помер – 15 червня 2006 року у Тернополі. За професією був лікарем, але водночас відомий як український поет, прозаїк, публіцист та громадський діяч. Окремі поезії зі згаданих книг перекладено болгарською, італійською та російською мовами. Твори публіцистичного спрямування друкувались у закордонних українських часописах. На вірші Георгія Петрука-Попика і в співавторстві з ним композитори-піснярі написали більше, ніж 50 музичних творів.