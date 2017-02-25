Генплан Тернополя: що вирішили депутати

24/02/2017 Розмір тексту:

Тернопільська міська рада не затвердила зміни до Генплану міста через численні зауваження громадськості та депутатів, натомість створила комісію, яка має вивчити проект і його доопрацювати.

Як передає кореспондент УНІАН, за створення комісії сьогодні ввечері на сесії проголосували 38 депутатів.

Попередньо активісти та депутати розкритикували проект, зауважуючи, що графічне зображення змін депутатам не роздали, як і не опублікували проект на сайті міської ради за 20 днів до сесії, як того вимагає закон.

Активісти протестували проти того, що змінами хочуть узаконити будови в зелених зонах, а також можливого надання паркових зон під будівництво.

Окремо наголошувалося, що зміни не пройшли Громадських слухань, його не розглядала містобудівна рада, в архітекторів теж є чимало зауважень до проекту.

Напередодні сесії голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, депутат міської ради Андрій Шкула застерігав, що у разі підтримки проекту буде законено різноманітні земельні дерибани і нагадував, що з приводу можливої підробки Генплану зараз розслідується кримінальне провадження.

Врешті запропонований проект змін до Генплану сьогодні вирішили не розглядати.