Генеральний прокурор Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття “тітушками” з Харкова бійця АТО. ВІДЕО

28/04/2017 0
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття харківськими «тітушками» бійця АТО Олександра Починка.

Про це повідомляє у своїму сюжеті Телеканал ЧП.INFO.

Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.

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