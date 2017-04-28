Генеральний прокурор Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття “тітушками” з Харкова бійця АТО. ВІДЕО

28/04/2017 Розмір тексту:

Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв взяти під особистий контроль справу про побиття харківськими «тітушками» бійця АТО Олександра Починка.

Про це повідомляє у своїму сюжеті Телеканал ЧП.INFO.

Генеральному прокурору у фейсбук чоловік написав про побиття добровольця, який тільки повернувся із зони АТО. Юрій Луценко відреагував. У нього попросив координати і справу взяв під особистий контроль.