Генеральний план Тернополя: за що проголосували депутати

24/03/2017 Розмір тексту:

Місяць часу спеціально створена комісія міської ради, до якої увійшли і представники громадськості, працювала над узгодженням конфліктних питань щодо внесення змін до Генерального плану Тернополя. На шести засіданнях було внесено пропозиції щодо 47 спірних територій. Тридцять із них було прийнято до уваги і винесено на розгляд депутатів під час другого пленарного засідання чотирнадцятої сесії, яке відбулося 24 березня.

Попри те, що комісія провела шість засідань, залишились неточності і неузгодженості. Та їх виправили вже під час обговорення проекту рішення. Наприклад, на засіданнях комісії йшлося про те, щоб ділянку біля скверу на вулиці Миру залишити під громадську забудову, але без облаштування автомийки. А у запропонованому депутатам варіанті там була вказана житлова забудова. Подібні помилки були і щодо забудови біля Старого парку, де планують зробити меморіальний комплекс. Крім того у депутатів були зауваження до будови на вулиці Симоненка,1, цікавилися також тим, що буде на Текстильній,2, ділянку біля якої віддали комунальному підприємству. Заступник міського голови Вікторія Остапчук пояснила, що до розгляду земельної ділянки на Текстильній депутати повернуться пізніше, коли будуть розглядати землі, виділені усім комунальним підприємствам міста. Щодо будови на Симоненка,1 то депутати підтримали пропозицію щодо створення тимчасової комісії, яка має ще раз вивчити законність зведення там житлового будинку. Після узгодження неточностей 26 із 36 присутніх на сесії депутатів підтримали внесення змін спочатку до Генерального плану а потім і до плану зонування територій Тернополя.

Після цього виконавчий комітет та відповідні структурні підрозділи міської ради розпочнуть процедуру внесення дострокових змін до Генерального плану та плану зонування територій Тернополя.

– Після погодження запропонованих змін на сесії, упродовж двох тижнів виконком опрацює ці пропозиції у відповідності до закону «Про містобудівну документацію» та направить їх в інститут «Діпромісто», – пояснила Вікторія Остапчук, заступник міського голови. – Після цього упродовж 3-4 місяців «Діпромісто» внесе запропоновані зміни у містобудівну документацію, і ми винесено її на обговорення громадськості. Після завершення громадських слухань винесемо їх на затвердження сесії міської ради.

Внесення запропонованих змін у містобудівну документацію, за словами міського Сергія Надала, обійдеться місту у 200-300 тисяч гривень. А «перемалювання» усього Генплану, як це пропонувала частина депутатів, коштувало б близько мільйона гривень і тривало б рік часу.

Після погодження внесення змін до генплану і плану зонування територій депутати також затвердили детальні плани двох мікрорайонів міста: «Північний» і «Пронятин».

Ольга Трач

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