Генеральна прокуратура України проводить обшуки в агрохолдингу “Мрія” Саймона Чернявського

28/08/2017 Розмір тексту:

Діями генерального директора агрохолдингу “Мрія” Саймона Чернявського зацікавилася Генеральна прокуратура України.

Протягом року сумнозвісний агрохолдинг знаходився в епіцентрі скандалів, пов’язаних із рейдерськими захопленнями фермерських господарств та земельних наділів у селян-пайовиків, пише інтернет-видання Народна правда.

24 серпня київські слідчі ГПУ “без запрошення” завітали до центрального офісу “Мрії”, що знаходиться в Тернополі. Протягом всієї доби працівники ГПУ вилучали документи, які стосувалися оренди землі. З неофіційних джерел стало відомо, що вилучалися договори оренди землі, що належить селянам Тернопільської та Хмельницької областей. Саме там “Мрія” обробляє левову частку власних посівних площ.

Як стверджують очевидці, перед безпосереднім початком обшуку із вікон 2-го поверху будівлі, що за адресою Володимира Винниченка, 8, де і знаходиться офіс “Мрії”, викидались коробки із порізаними паперами та частини комп’ютерів, схожими на жорсткі диски.

Факт проведення обшуків підтвердив і керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Андрій Демартино:

“Дійсно, обшук проводить Департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Деталі будуть повідомлені по закінченню слідчих дій”, – сказав речник ГПУ.

Схоже, прокурорів зацікавило, яким чином “Мрія” обійшла рішення судів та отримала витяги з державного реєстру на майно та землю, яке, по суті, належить іншим підриємствам та селянам західної України.

Подібна ситуація відбулася під час захоплення АТП у Козовій Тернопільської області, а також фермерського господарства “Перлина Поділля”, що працює на Хмельниччині.

В обох випадках до фермерів приїжджали невідомі люди спортивної зовнішності, представлялися охоронною фірмою “Легіон”. І разом з представниками та юристами агрохолдингу “Мрія” показували ксерокопії сумнівних документів — так званих витягів з державного реєстру майна України.

Як з’ясувалося пізніше, копію з Витягу Державного реєстру майна рейдери отримали від новоствореної Комісії при Мін’юсті. Паралельно із обшуками в Тернополі ГПУ також провела слідчі дії і в Міністерстві юстиції.

Також повідомляється, що незадовго до проведення обшуків генеральний директор агрохолдингу “Мрія” Саймон Чернявський виїхав закордон.

А за місяць до початку слідства колишній очільник комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Павло Мороз – подав у відставку. На даний час місце його перебування невідоме.

Перші результати гучного розслідування речник ГПУ Андрій Демартино пообіцяв прокоментувати пресі вже цього понеділка.

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