Газ і далі дорожчатиме. Що робити тернополянам?

07/02/2017 Розмір тексту:

Тернопільщина повинна щороку скорочувати споживання природного газу, як мінімум, на 10%. Така рекомендація Уряду. Відтак в обласному центрі переходять на альтернативне паливо. Оскільки на нові технології грошей не вистачає, вирішили повернутися до старого перевіреного методу – опалювання торфом.

У Тернополі сім котелень має запрацювати на альтернативних джерелах енергії. Це дозволить суттєво скоротити споживання природного газу.

«Ми підрахували, що завдяки роботі цих котелень упродовж опалювального періоду можна зекономити до десяти тис. куб. м. природного газу, а це мільйони гривень. Також планується модернізація існуючих котелень, що дозволить економити та покращувати якість послуг. Маємо проект щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів у Тернополі. Цей проект запланований на 2017 – 2022 роки. Якщо запрацюють індивідуальні теплові пункти при будинках – це не лише економія, а й покращення якість послуг», – пояснюють у КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Жителям приватного сектору також пропонують переходити на альтернативні джерела енергії, оскільки природний газ, скоріше за все, далі дорожчатиме.