Гастролер з Черкащини обікрав у Тернополі шість торгових яток

02/10/2018 Розмір тексту:

22-річного жителя Черкащини тернопільські поліцейські підозрюють у вчиненні серії крадіжок. Гастролер обікрав шість торгових яток.

Зі слів зловмисника, Тернопіль мав бути лише транзитним містом на його шляху до Закарпаття. Проте перша вдала злодійська вилазка додала куражу раніше судимому черкащанину і той затримався.

Як розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, в період з 19 по 26 вересня зловмисник скоїв шість крадіжок. Об’єктами збагачення обирав пересувні ятки, з яких торгують овочами і фруктами або кавовими напоями, або їжею швидкого приготування.

– Власники таких торгових точок, як правило, не надто переймаються їх безпекою, – розповів Сергій Гатанюк, – тому це робить їх легкодоступними для крадіїв. Зловмисник цим скористався. Проникав всередину шляхом пошкодження вікон, чи зламавши замки дверей. Брав переважно готівку з каси. Деякі потерпілі заявили про зникнення техніки, зокрема, ноутбука, електронної книги та смартфона. Дещо з краденого нам вдалося вилучити.

Суми збитків, завдані потерпілим, різні: від півтори до тринадцяти тисяч гривень.

Вийти на слід крадія розшуківцям вдалося завдяки оперативному розрахунку.

– Ми ретельно вивчили місця скоєння злочинів, відпрацювали приблизний маршрут зловмисника, тому прорахували наступний об’єкт збагачення гастролера, – каже Сергій Гатанюк.- Наші припущення виявилися точними. Крадія затримали, тим самим запобігши вчиненню ще одного майнового злочину.

Наразі вирішується питання про оголошення 22-річному черкащанину підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.