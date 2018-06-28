Гастро-вечеря у 4 руки від шефів сім’ї ресторанів “Файне Місто”

28/06/2018 Розмір тексту:

Здивуйте себе та рідних – подаруйте можливість цікаво і з користю провести дозвілля у компанії шеф-кухарів легендарної мережі ресторанів «Файне Місто».

Сімейний відпочинок унікального для Тернополя формату – зустріч із майстрами кулінарної справи у ресторані «Ян Амор». Ця подія залишить у Вашій скринці спогадів яскраві враження та незабутні емоції. Сертифікат зустрічі – це оригінальна альтернатива звичним подарункам і банальній вечері: будьте певні, Вас здивує програма заходу.

Сім’я ресторанів «Файного Міста» запрошує відвідати унікальну для міста подію: вечерю у компанії крутих шеф-кухарів!

Ресторани Тернополя різноманітні за своєю кухнею, концепцією, обслуговуванням, але дійсно неординарних та атмосферних не так вже і багато. «Файне Місто» – це улюблена мережа закладів харчування тернополян і це не дивно, адже тут завжди смачно, привітно і затишно.

Перлиною мережі є ресторан високої європейської кухні Jan Amor – вишукане і кулуарне місце, де приємно відпочити усією родиною. Цього літа відбудеться дещо неймовірне і Ви неодмінно маєте бути присутніми тут:

– Що. Захід закритого формату – презентація нових унікальних для Тернополя страв. Можливість познайомитися із бренд-шефом мережі «Файне Місто» Вадимом та шеф-кухарем «Ян Амор» Сергієм. Розкішна тематична вечеря та споглядання за процесом приготування.

– Коли і де. 5 липня 2018 року вишуканий ресторан у місті Тернопіль – Jan Amor (вул. Олени Кульчицької, 5). Захід проходитиме у закритому форматі в окремій залі.

– Як завітати. Попередньо зареєструватися на зустріч за телефоном 067-450-77-11. Вартість складає 750 грн. (сюди входить сама презентація, повноцінна вечеря з декількох страв оновленого меню Jan Amor, спеціальні вина і напої до кожної з позиції). Сертифікат можна придбати на ім’я Ваших рідних чи знайомих – оригінальний подарунок, що запам’ятається на все життя!

– Що у програмі. Знайомство з шеф-кухарями культової мережі ресторанів, презентація унікальних та раніше небачених страв у Тернополі, тематична вечеря з локальних та імпортних продуктів в авторському виконанні, можливість першими дізнатися про нові страви та скуштувати їх. Бренд-шеф мережі та шеф-кухар «Ян Амор» поділяться секретами кулінарної майстерності, реалізують концепцію гастрономічної інформативності – на всі Ваші питання неодмінно буде відповідь!

– Що смачного. Холодні та гарячі закуски, салати, основна страва – кожна позиція оригінальна за своїм складом та методикою приготування, має історію. Також мережа ресторанів пригощатиме кращими зразками алкоголю зі своєї винної шафи – до речі, найбільшої у Тернополі.

Сімейний ресторан Jan Amor відкриває сезон смачного і корисного дозвілля!

Повечеряти у компанії майстерних шеф-кухарів – які заклади Тернополя можуть Вам це запропонувати? «Файне Місто» як завжди дивує своїм новаторським підходом до коннекту між рестораном та гостем. Встигніть завчасно забронювати столик, адже кількість місць обмежена! Детальну інформацію можна отримати на fainemisto.com або за т. 067-450-77-11.