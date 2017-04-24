“Гарячу” сесію міськради перенесли

24/04/2017 0
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Сесію міської ради, яка була запланована на сьогодні, перенесли.

Про це оголосив міський голова Сергій Надал, повідомляє сайт tenews.org.ua.

Нагадаємо, сьогодні представники ВО “Свобода” організували пікет перед приміщенням міської ради з вимогою позбавити мандатів колишніх однопартійців Сороколіта, Навроцького та Турського та не впустити цих осіб у приміщення. Як видно на відео, опублікованому на сайті ternopil.te.ua, вони скандували “Зрадникам не місце в раді!”. Між “свободівцями” та прибічниками “вигнаних” депутатів виник конфлікт.

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