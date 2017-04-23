Харківського нелюда, який зарізав студента з Чорткова, посадили на 13 років

23/04/2017 Розмір тексту:

Вбивцю вісімнадцятирічного Віктора Попіля з Чорткова посадили в тюрму на тринадцять років. Але засуджений своєї вини так і не визнав. Хлопець до останнього переконував, що перечепився з ножем через бордюр і впав на хлопця, якого до цього й не знав.

Докази, зібрані під час досудового та судового слідства, говорили зовсім інше. Харків’янина визнали винним у ч.1 ст. 296 «Хуліганство», ч.4 ст. 296, п.7 ч.2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та посадили в тюрму на 13 років. Термін відбуття покарання рахується з 10 жовтня 2014 року.

— 11 квітня Апеляційний суд залишив без змін апеляцію прокурора, якою той вимагав для засудженого 14 років. Апеляції ж від сторони засудженого суд не прийняв, оскільки були пропущені терміни. Загалом ми хотіли, щоб вбивцю посадили довічно. Він без причини накинувся на сина і всадив ножа. Але розуміли, що стільки суд не дасть, — розповідає мама вбитого студента Світлана Попіль.

Нагадаємо, що в ніч з 4 на 5 жовтня у Харкові вбили студента Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Віктора Попіля. Цей інцидент виник у кафе «Churrasco Ваг». Тут і розпочалася бійка між двома компаніями відпочиваючих. Вбивця був на той час нетверезим. У закладі вдарив в голову двох хлопців та працівника, який намагався розборонити хлопців. Далі працівники закладу «вигнали» забіяк на вулицю та закрили заклад. Харків’янин же прихопив зі столу столовий ніж. На вулиці знову почалася бійка. Вбивця поранив ножем ще двох хлопців та в якийсь момент наштовхнувся на Віктора, який участі у бійці не брав. Він нахилив його та наніс удар в шию. Справа набула резонансу, оскільки харківські сайти поширили інформацію, що конфлікт почався через патріотичні вигуки «Слава Україні!» компанії Віктора. Але офіційної інформації щодо цього факту так і не було.

Джерело: Доба