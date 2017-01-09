Галицький камерний оркестр дав концерт на… вокзалі. ВІДЕО

09/01/2017 0
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Виступ Муніципального Галицького камерного оркестру у залі очікування тернопільського залізничного вокзалу відбувся 8 січня.  Оркестр, який відсвяткував своє 25-річчя, вже всьоме грає на вокзалі.

Усі охочі мали змогу насолодитися мелодіями відомих композиторів, з хітами з кінофільмів, різвяними композиціями, повідомляє “20 хвилин“.

Відвідувачам концерту нагадували, щоб вони, захопившись музикою, не запізнились на потяг.

– Спеціально прийшли послухати оркестр з дружиною, – розповідає Андрій Гаук. – Вперше чую оркестр на вокзалі, така задумка мені дуже подобається. Відчувається дух Різдва. Напевне, це дуже гарно чекати на поїзд під такий музичний супровід.

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