Футбол: доживемо до понеділка

07/10/2017 Розмір тексту:

Косово – Україна – 0:2

Для початку окреслимо перспективу. Виїзна перемога Ісландії над Туреччиною (3:0) фактично робить нащадків вікінгів переможцями групи. Матч Україна – Хорватія в понеділок – це двобій за друге місце. Нашу збірну в ньому влаштовує лише перемога. Але й вона (наразі гіпотетична) ще не гарантує перепустки у такий любий нашому серцю play off – не зовсім виключений варіант, що Україна виявиться найгіршою з команд, що посядуть у своїх групах другі місця. І тоді…тоді точно поменшає головного болю (чи геморою – як на чий смак) у чиновників МЗС – не доведеться обгрунтовувати позафутбольні причини для бойкоту ЧС-2018 у Росії. Та й ФІФА, не виключено, перехреститься…

Втім, щоб підійти до такої диспозиції, треба було “кров з носа” перемогти вчора збірну Косово. До віртуальних капостей з боку аутсайдера групи додалися цілком реальні природні – часами поле, здавалося, потопало в потоках дощу. Це суттєво “підмивало” нашу нехай і не фантастичну, та все ж перевагу в класі. Якщо додати до цього деяку надмірну неквапливість дій підопічних Шевченка в першому таймі (мовляв, рано чи пізно, але заб’ємо), то стане зрозуміло, чому в душу почало закрадатися не зовсім добре передчуття… Єдиний з українців, хто був однозначно “заточений” на атаку – Коноплянка, поза всяким сумнівом, найкращий гравець матчу. За кількістю ударів у площину воріт він, мабуть, перевершив решту наших футболістів разом узятих. Зняти зайву напругу з себе і вболівальників могли ще в першому таймі Гармаш і Кравець, однак обидва у майже “вбивчих” епізодах біля воріт суперника виявили, загалом, властиву їм відсутність концентрації. Ярмоленко ж, здавалося, увесь свій ігровий азарт залишив у Дортмунді – правий фланг атаки нашої збірної у першому таймі існував радше номінально.

З виходом у другій половині “новонаверненого” українця Марлоса гра команди дещо пожвавішала. Технічна вправність хавбека “Шахтаря” була помітною навіть за таких далеко не оптимальних погодних умов. Саме він на 60 хвилині започаткував атаку, яка завершилася вивіреною верховою передачею Коноплянки і влучним ударом головою… оборонця господарів. Повної гарантії цей гол, звісно, не давав – трохи зросла активність косоварів укупі з несподіванками мокрого поля могли піднести неприємні сюрпризи. Видихнути з полегкістю вдалося лише на 87 хвилині, коли Ярмоленко увігнав м’яч під перекладину після серії передач, яку започаткував знову ж таки Коноплянка.

Тепер завдання для А.Шевченка і його іспансько-італійського штабу – забезпечити відновлення гравців збірної до понеділка і залатати діри в складі, які утворилися через дискваліфікацію Ордеця і Кравця. Сумної пам’яті недавня гра в Ісландії засвідчує, що справа це доволі складна…

Ігор Дуда