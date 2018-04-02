Фура протаранила три легківки: у поліції розповіли деталі аварії на об’їзній. ФОТО

02/04/2018 Розмір тексту:

Неподалік села Петриків Тернопільського району не розминулося шість автомобілів. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 31 березня близько 18:20.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля DAF з автоцистерною, рухаючись в напрямку вулиці Микулинецької, не впорався з керуванням та зіткнувся одразу з трьома автомобілями, які рухалися попереду в попутному з вантажівкою напрямку. Під колесами вантажного транспорту опинилися Audi, Volkswagen Т5 та ВАЗ 2107, повідомляють у поліції.

Після удару Audi відкинуло на смугу зустрічного руху, де іномарка врізалася в іншу вантажівку марки DAF та Renault Trafic.

В результаті аварії до лікарні зі струсом, закритою-черепно-мозковою травмою та забійними ранами голови та грудної клітки бригада швидкої госпіталізувала пасажира з ВАЗу.

За попередньою інформацією усі кермувальники були тверезими. Триває слідство. Встановлюють правоохоронці і причини даної автопригоди.