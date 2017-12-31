Фрагменти футбольного 2017-го

31/12/2017 Розмір тексту:

Пам’ятних подій у футбольному році, що минає, кожен уболівальник може нарахувати чимало. Спробую виокремити ті з них, які, на мою суб’єктивну думку, є найважливішими. Як у позитивному, так і негативному аспекті. Отже:

1. Невихід збірної України у фінальну частину ЧС-2018

Досі іноді доводиться чути: поступилися прохідними місцями навмисно, щоб не створювати купу зайвих проблем для МЗС з огляду на напружені відносини з Росією. Навряд – остання гра з Хорватією чітко продемонструвала різницю між “хотіти” і “могти”. Може, й хотіли, але не змогли… Та й і з вольовим настроєм на ключові поєдинки з тими ж хорватами та ісландцями були суттєві проблеми. Столичні оглядачі щосили намагаються відшукати паростки якогось прогресу в грі збірної під керівництвом А.Шевченка. Що ж, їм там у Києві, можливо, краще видно. Мені ж з нашої провінції вони наразі не особливо помітні…

2.Перехід А.Ярмоленка в “Боруссію”

Те, про що футбольна Україна говорила вже декілька років, стало реальністю в останні дні серпня. Президент “Динамо” І.Суркіс, який, на думку багатьох, явно “перетримав” Ярмоленка в ” Динамо”, нарешті таки благословив його перехід в один з європейських грандів. Фінансова сторона трансферу (30 млн євро), напевно, цілком задовольнила керівництво “Динамо”, та й вибір клубу здався правильним. Адаптація до нових умов у Андрія тривала не надто довго, і хоча спадів, прикрих промахів і відверто провальних (разом з клубом) відтинків українець не уникнув, його нині, з деякими застереженнями, можна назвати гравцем основного складу одного з провідних клубів однієї з найсильніших ліг Європи.

3. Вихід “Шахтаря” в 1/8 Ліги чемпіонів

Група, в яку потрапили гірники, на особливий оптимізм не налаштовувала. Але підопічні П.Фонсеки таки зуміли випередити лідера італійської серії А – “Наполі”. Не варто також забувати, що “Шахтар” – поки що єдиний в Європі клуб, який у нинішньому сезоні спромігся завдати поразки “Манчестер Сіті” під орудою Х.Гвардіоли. Втім, рахунки домашніх та виїзних поєдинків з “Сіті” та “Наполі” (відповідно, 2:1 та 0:2 і 2:1 та 0:3) з точки зору двоматчевих дуелей перед зустрічами з “Ромою” викликають деякі побоювання. Як і дефіцит, у порівнянні з італійським клубом, змагальної ігрової практики.

4. Відмова “Динамо” грати у Маріуполі

Під приводом відсутності гарантій безпеки від силових структур “Динамо” відмовилося їхати на гру проти ” Маріуполя” 27 серпня. Далі – технічна поразка, після чого столичний клуб подав апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ і програв її. Далі – спроба “Динамо” домовитися про перегравання матчу, яка наткнулася на рішучу відмову “Маріуполя”. “Динамо”, що називається, відвело душу, розтрощивши “Маріуполь” у грудневому матчі в Києві – 5:1. Досі для багатьох незрозуміле питання, чи варто було так загострювати ситуацію, яка й зараз далека від остаточного вирішення: “Динамо”, за словами І.Суркіса, подає скаргу в Спортивний арбітражний суд в Лозанні. Виходячи з того, що відставання від “Шахтаря” (саме його тінь була незримо присутньою в цьому конфлікті) в турнірній таблиці не критичне, гра може бути вартою свічок…

5. Скандал під час матчу “Зоря” – “Шахтар”

Одразу 3 вилучених футболісти у складі гірників і, як наслідок, поразка на останній хвилині викликали бурю невдоволення на адресу арбітра С.Бойка. Неважко здогадатися, з боку кого. Схоже, команду Р.Ахметова настільки “заколисала” (щоб не сказати – розбестила) поблажливість до них суддів у попередні роки, що будь-яку суворість до себе вони ладні зустрічати звичним набором прийомів футбольного хуліганства: штовханням арбітра, вибіганням на поле всієї лави запасних і персоналу, справжньою кампанією проти Бойка на “вірнопідданих” футбольних телеканалах…

Ігор Дуда