ФК “Тернопіль” знову вляпався в букмекерський скандал

19/04/2017 Розмір тексту:

Стрийська “Скала” на своєму офіційному сайті опублікувала звернення до ПФЛ і ФФУ з проханням оцінити дії арбітрів у матчах Першої ліги з Черкаським “Дніпром” (1:2) і “Тернополем” (0:1).

“Скала” двічі поспіль програла, причому доля обох поєдинків так чи інакше вирішувалася суддями. У стрийському клубі вважають ставлення арбітрів до себе несправедливим і стверджують, що навіть для вболівальників команд-суперниць все було ясно, пише Спортарена.

Що стосується скандального матчу з “Тернополем”, у “Скалі” взагалі вважають, що арбітр вирішив зарахувати гол Захарківа через особисту вигоду.

«У матчі останнього, 25-го, туру, який проходив 14 квітня у Тернополі, ще одну результативну помилку, на нашу думку, допустив лайнсмен з Кривого Рогу Максим Левченко, який на 49-й хвилині поєдинку між місцевим муніципальним клубом і ФК “Скала” підказав арбітру, що м’яч після удару головою від гравця Тернополя Юрія Захарківа перетнув лінію воріт, хоча спочатку ані арбітр, ані гравці ФК “Тернопіль” не реагували на взяття воріт». «І дійсно, як міг побачити лайнсмен, перетнув чи не перетнув м’яч лінію воріт, коли йому візуально заважав воротар “Скали”, вибиваючи м’яч з ближнього кута? Олег Білик своїм тілом перекривав видимість епізоду, тому лайнсмен просто фізично не міг бачити, чи перетнув м’яч лінію воріт. Максим Левченко після гри на питання від головного тренера “Скали” відповів, що він гол бере на себе. Можливо, на його рішення вплинула висока ставка на цю гру? Адже в букмекерських конторах на поєдинок у Тернополі поставили приблизно 60 000 в американській валюті».

Наостанок “Скала” просить керівництво українського футболу, а також особисто нового голову Комітету з етики та чесної гри Франческо Баранку розібратися з ситуацією і покарати винних.

Як пише Спортарена, зустріч 25-го туру Першої ліги між Тернополем і “Скалою” Стрий супроводжувалася дивними рухами коефіцієнтів і сумами грошей у букмекерів.

Початковим фаворитом зустрічі контори вважали гостей, даючи на них коефіцієнт 2 – 2,1. Проте за вечір четверга і ніч п’ятниці коефіцієнти різко змінилися. Явним фаворитом вже вважався Тернопіль. Початковий коефіцієнт на перемогу господарів з 3,5 впав до 1,4.

Паралельно з цим були помітні рухи і на біржі ставок. До початку зустрічі ця сума становила 15,5 тисяч доларів.

По ходу першого тайму зустрічі, який завершився в суху нічию, ставки на успіх господарів тривали. До початку другого тайму на варіант «п1» стояло понад 29 тисяч доларів.

Варто зазначити, що в українській лотереї ТОТО на цей матч під час гри поставити не можна було. В закордонних конторах ця зустріч давалася в режимі Live.

На 49-й хвилині стався гол господарів, який забив Юрій Захарків. Після цієї події, незважаючи на хитку перевагу, було занесено дуже багато грошей на дуже низький коефіцієнт (що, втім, трапляється, у багатьох матчах). До кінця поєдинку на перемогу Тернополя, в яку дуже вірилося з урахуванням переваги в рахунку, стояло 68 тисяч доларів із 71 тисячі, поставлених на всі три результати зустрічі.

Це перший матч у Першій лізі після зимової перерви, щодо якого була помічена дивна динаміка коефіцієнта і великі ставки на той чи інший варіант.

Примітно, що ці події мали місце рівно через тиждень після першого ознайомчого засідання Комітету ФФУ з етики та чесної гри, який очолив Франческо Баранка.