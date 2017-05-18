ФК “Тернопіль” зі скандалом програв маріупольському “Іллічівцю”

17/05/2017 Розмір тексту:

Поразкою 0:1 17 травня завершився матч 31-го туру Першої ліги для футбольного клубу “Тернопіль”.

На міському стадіоні підопічні Петра Бадла приймали лідера чемпіонату – маріупольський “Іллічівець”. Вирішальний епізод у грі стався під час другого тайму, коли арбітр з Харкова призначив у ворота “Тернополя” пенальті. Вирок арбітра реалізував Сергій Вакуленко і приніс своїй команді перемогу, а заодно і путівку до Прем’єр-ліги на наступний сезон, пише “20 хвилин“.

Додамо, що футболісти “Тернополя” намагалися активно сперечатися з рішенням судді призначити пенальті. Другу жовту картку отримав захисник господарів Степан Клекот, який тепер пропустить наступну гру у Миколаєві. А за кілька хвилин після взяття воріт пристрасті кипіли уже поблизу лав запасних. Арбітр вилучив на трибуни обох головних тренерів команд – Олександра Севідова та Петра Бадла.

Нагадаємо, що ФК “Тернопіль” ще у попередньому турі забезпечив собі виліт з Першої у Другу лігу. Команда займає останнє місце у чемпіонаті, набравши лише 14 очок.