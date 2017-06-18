ФК “Тернопіль” будуть фінансувати місцеві аграрії?

18/06/2017 Розмір тексту:

У другій половині червня має відбутися зустріч міського голови Тернополя, почесного президента ФК «Тернопіль» Сергія Надала, з потенційними інвесторами муніципального футбольного клубу.

Про це «Номер один» розповів директор клубу Василь Матвійків.

– Перспективи ФК «Тернопіль», найімовірніше, проясняться 19 червня – після зустрічі Сергія Надала з потенційними інвесторами. На 90 відсотків команда продовжить виступи серед професіоналів. Питання лише в тому, які завдання будуть стояти, від цього безпосередньо залежить і комплектування команди, – сказав Василь Матвійків.

Як вдалось дізнатися «Номер один», мова йде про внутрішніх інвесторів, які свої гроші заробляють на Тернопільщині в аграрній сфері.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2016/17 муніципали посіли останнє 18 місце в першій лізі. Пройшовши атестацію, тернопільський клуб допущений до змагань у другій лізі, але поки не відомо, коли команда приступить до тренувань та з яким кадровим потенціалом, адже після сезону в багатьох футболістів завершилися контракти.