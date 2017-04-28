Фіскали з працівниками ГПУ затримали водія, який підпільно перевозив спирт на 2 мільйони гривень

28/04/2017 Розмір тексту:

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області спільно з працівниками Генеральної прокуратури України під час проведення операції «Акциз-2017» вилучили з незаконного обігу 14 300 літрів спирту.

Спирт перевозили вантажним автомобілем у пластмасових бочках місткістю 220 л кожна.

Законодавством передбачено, що виробництво спирту та його реалізацію можуть здійснювати лише державні підприємства, а транспортування здійснюється лише з відома органу державної фіскальної служби та за наявності належним чином оформлених документів на перевезення.

Однак товаросупровідні документи на вантаж у водія, який здійснював перевезення спирту, були відсутні.

Орієнтовна вартість вилученого спирту становить 2,1 млн гривень.

При потраплянні цієї партії спирту у підпільне виробництво його б вистачило для виготовлення 70 тис. пляшок горілки, при цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали б понад 1,8 млн гривень.

Загалом з початку року співробітники податкової міліції області з незаконного обігу вилучили 15,7 тис. літрів спирту.

Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області