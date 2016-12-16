Ошукані вкладники відбирають майно у директорів Хеліксу

16/12/2016 Розмір тексту:

Серед тернополян, особливо в молодіжних колах, нині тільки й розмов: хто скільки заробив і скільки втратив через розкручену в Західній Україні фінансову піраміду “Хелікс”.

Після арешту “верхівки” піраміди — хмельничанина Дмитра Нагути і тернополян Романа Фелика та Богдана Воронцова — ошукані вкладники ринули із заявами в правоохоронні органи (нині вже є понад сто заяв). За два роки “виловлювання” довірливих людей компанія “Хелікс” вичерпала себе. Уже з травня цього року багатьом вкладникам перестали надходити виплати. Скільки б не перекладали гроші з рук у руки, — більше їх від того не ставало. Своїми враженнями від “діяльності” “Хелікса” з “НОВОЮ…” поділився молодий тернопільський фінансист Михайло Крутій, який знає піраміду зсередини.

— Нагута завдяки заставі у розмірі 5 млн. гривень вийшов із СІЗО, за ним вніс заставу й Фелик. І вони знову почали “діяльність”…

— На своїй сторінці в соцмережі і на сторінці “Хелікс Кепітал” Нагута спершу погрожував, що не буде виплачувати гроші вкладникам, які звернуться в поліцію, потім почав “тиснути” на жалість, мовляв, держава несправедлива, я ж не шахрай, а наша компанія працює чесно. Проте люди вже не вірять йому.

— Серед ваших знайомих є такі, що вклали гроші в “Хелікс”?

— Знаю близько 30 осіб — вкладників “Хелікса”. Є такі, що вкладали по 100 доларів, а є — що від 20 тис. і аж до 50 тис. доларів. Кожен із них втратив певну суму. Після внесення коштів їм частково виплачували відсотки, та все ж їм не були повернуті суми, необхідні для погашення “тіла” внеску, не кажучи вже про отримання обіцяних захмарних доходів. Більшість моїх знайомих поки що не зверталася в поліцію, бо дехто вже не сподівається повернути внески, інші не хочуть “світитися”, бо бояться чи соромляться. Чув, що днями вкладники “Хелікса” побили свого “директора”, якому передавали готівку, і відібрали у нього нове авто…

— Який ваш особистий досвід у “Хеліксі”?

— Два роки тому мене запросили через соціальну мережу. Задля цікавості я почав відвідувати їхні семінари, був на зборах. Якось запитав: “Де ваша фінансова звітність?” Мені відповіли, що компанії Apple чи Microsoft не публікують фінансової звітності, тому вони теж вирішили не публікувати. Пригадую, усі в залі дружно засміялися, дехто відразу вийшов. Люди цікавились, чому “Хелікс” не візьме кредит у банку, а збирає гроші в людей під 300% річних. На це відповіли, що компанія таким чином збирає клієнтів. Після зустрічі я заглянув у інтернет, дізнався про їхню форму власності — ТзОВ, про власника, про розгалуження компаній і зрозумів, що це фінансова піраміда. А от мій знайомий вклав гроші, згодом — інший, потім одні тягнули інших. Так у “Хелікс” потрапляли цілі компанії молоді віком від 20 до 27 років. Чим вищий був “ранг” у піраміді, тим вищий відсоток отримували. Нагута — «діамантовий директор», нижче — «платинові директори», «золоті», «срібні»…

— Яка була вигода із залучення інших вкладників?

— Чим більше людей підключали, тим більший відсоток доходу отримували. Приблизно 5% від доходу залученої людини. А якщо та людина ще когось приводила, то першому додавалось 2%, за наступного — по 1%. Деякі знайомі розуміли, на що йдуть, але хотіли ризикнути. Це — як у казино.

— Якісь документи отримувала людина, котра віддавала гроші “Хеліксу”?

— Жодних. Просто передавали готівку знайомій людині з компанії, та — іншій, і вже хтось із вищих реєстрував її внесок у платіжній системі. До речі, платіжна система “Хелікса” не зареєстрована в Україні, в Нацбанку про неї теж не чули. Здається, десь в офшорах вона фігурує як інтернет-магазин. Кожен із вкладників мав свій електрон-

ний кабінет, де міг перевірити стан внеску і відсотки. Спочатку виплачували дохід в доларах, потім — в євро, згодом вирішили перевести інвестиційні пакети в акції без жодних угод з вкладниками. Усе вирішувалося на словах, якщо хтось вимагав угоду, його дохід урізали на 20%. Тих, хто не хотів переводити кошти в акції, взагалі позбавляли виплат. Насправді не існувало ніяких акцій, адже акції може випускати тільки акціонерне товариство. Усе це були хитрі фінансові маніпуляції.

— Скільки загалом людей “Хелікс” втягнув у фінансову піраміду?

— Нагута розповідав про 260 тис. вкладників, це були люди із різних областей України, та найбільше — з Тернопільщини і Хмельниччини.

— Як піраміда «посипалася»?

— “Хелікс” брав у людей гроші, дійшло до певної суми, скажімо, мільйона доларів, з кожним місяцем зростала кількість вкладників і зростала сума відсотків. Поки були нові вкладники, то виплачували попереднім, та коли Нагута перевірив свій баланс і побачив, що витрати на виплату обіцяних відсотків більші за доходи від нових вкладників, почав “змотувати вудочки”. Це сталося в травні-червні цього року. Очевидно, Нагута переводив гроші в офшори, планував утекти за кордон. А ось Фелик і Воронцов, думаю, не дуже й усвідомлювали реальність, вони просто були дуже активними по залученню нових вкладників, тому досягли високих щаблів. Усі бізнес-компанії “Хелікс” зареєстровані на Нагуту, статутний капітал теж переважно за ним. За документами компанії зовсім не видно акціонерів.

— Як щодо майна так званих «діамантових директорів»?

— Розкіш — це була їхня “фішка”, якою хизувалися у соцмережах, у відеороликах. За чужі гроші вони відпочивали на дорогих курортах, купували автівки, нерухомість. Відомо, що тепер правоохоронні органи заблокували їхні грошові рахунки, вилучили майно. Та хтозна, чи завдяки цьому ошукані вкладники зможуть повернути свої кошти.

Джерело: Нова Тернопільська газета

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