Фільм про Українську Галицьку Армію зібрав у Тернополі повний зал

10/11/2017 Розмір тексту:

Історичний фільм «Легіон. Хроніка Української Галицької Армії» зібрав повний зал у Кінопалаці. Серед глядачів – чимало молоді та військовослужбовці.

Фільм показали в рамках Кіномарафону Нескорених Націй. Його проводять, щоб популяризувати історію, а також вітчизняний кінематограф.

«Ми хочемо, щоб більше людей пізнали нашу історію. Оскільки це дуже важливо, добре знати історію своєї країни. У цьому фільмі ми бачимо героїв, які горіли національною ідеєю. Це дуже актуально зараз для всіх нас. Оскільки це те, що нас об’єднує», – каже співорганізатор показу фільму Ірина Яремчук.

Режисер кінострічки Тарас Химич розповідає, що створення якісного документального кіно стало для нього основним заняттям. Відтак фільм «Легіон. Хроніка Української Галицької Армії» – це результат наполегливої роботи останніх років. «Ми наполегливо працювали цілою командою. Старалися, щоб фільм був якісним і цікавим. А головне, щоб він відобразив центральну ідею української державності. Стрічка створена з використанням найсучасніших технологій».

Показ фільму відбуватиметься також у Львові, Києві. Його приурочили річниці Листопадового чину.

Софія Романська