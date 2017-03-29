Фігуранти тернопільського “стовба ганьби” складуть мандати?

“Народний контроль” та “Солідарність” відвідують засідання найгірше. Половина депутатів із фракції БПП — прогульники, серед яких є екс-регіонали та фігуранти стовпа ганьби часів Євромайдану. Кандидатами на відкликання є п’ятеро депутатів від БПП, по двоє від “Свободи”, “Радикальної партії” та “Народного контролю”. 4 кандидати на відкликання минулого скликання ради знову стали прогульниками.

Якщо депутат місцевої ради пропускає понад половину засідань комісій чи сесій, — його можна позбавити мандату. Про це йдеться в Законі України “Про статус депутатів місцевих рад”.

У Тернопільській облраді — 11 кандидатів на відкликання. Це перший рік роботи. Нагадаємо, під час моніторингу за 5 років роботи депутатів минулого скликання виявилося, що аж 46 депутатів пропустили більше половини засідань за певний рік і стали кандидатами на відкликання.

Ось чинні депутати облради, які можуть втратити мандат.

Кандидатом на відкликання став голова Тернопільської ОДА Степан Барна. Він пропустив 6 з 11 засідань комісії з питань соціального захисту населення та учасників АТО і членів їх сімей. Депутат вважає, що мав вагомі причини не відвідувати засідання комісії:

– Я всі засідання відвідую. Як у мене можуть бути пропуски? Я депутат обласної ради від 2006 року, це вже 3-тє моє скликання як депутата, з невеликою перервою, коли я був депутатом Верховної Ради. На якій посаді я б не перебував, для мене був, є і буде обов’язок виконувати повноваження депутата обласної ради. Якщо, може, і були пропуски комісій, то вони були з поважних причин. Комісії відбуваються не завжди у ті дні, коли я можу бути присутній. Можливо, був у відрядженні, чи ще якась причина. Коли я в Тернополі, то я завжди відвідую комісії. Ви дивіться по сесіях обласної ради, де в мене немає пропусків. Будьте певні, що я завжди в курсі всіх питань порядку денного.

Барна, який був нардепом, а відтак законотворцем, повинен знати, що закон не передбачає поважних причин для пропусків засідань комісій чи сесій. Депутат місцевої ради має представницький мандат і має відвідувати не менше 50% засідань і сесій і комісій. Інакше депутат може втратити мандат, бо його робота в раді є неефективним представництвом виборців.

Також депутат має розуміти, що саме на засіданнях комісій готуються і опрацьовуються проекти рішень, за які голосують в сесійній залі. Тобто комісії не менш важливі за сесії.

Більше того, депутати місцевих рад, які намагаються поєднати представницький мандат з посадою чиновника, як правило, потрапляють до кандидатів на відкликання. Вони не можуть якісно суміщати посаду й роботу в депутатському корпусі.

Окрім Барни, ще четверо депутатів Тернопільської облради від БПП стали кандидатами на відкликання. Цікаво, що двоє з них були кандидатами на відкликання за попередньої каденції — це Осип Гасюк та Олександр Самсоненко.

Депутат Осип Гасюк став 100% прогульником засідань комісії з питань соціально-економічного розвитку. Цікаво, що депутат був кандидатом на відкликання і за час минулої каденції обласної ради. До того ж, у 2010 р. очолював список “Партії регіонів” на виборах до Лановецької райради.

За кілька тижнів руху ЧЕСНО так і не вдалося відшукати 100 % прогульника Гасюка.

Олександр Самсоненко також прогулював засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку. Нагадаємо, що за часів Євромайдану він був фігурантом стовпа ганьби. З Самсоненком поспілкуватись не вдалося, проте його помічник Мирослав Хмура прокоментував ситуацію таким чином:

– Бувають нагальні справи, тому пропускав. Але завжди, коли на комісії немає Самсоненка, то є його помічник. Ви запитайте голову голову комісії, він завжди в курсі.

Через кілька хвилин помічник Самсоненка перетелефонував і розповів ЧЕСНО, що в депутата, який вже став кандидатом на відкликання за попередньої каденції, були поважні причини: в серпні в нього померла мати, а в грудні батько, вони проживали в Чернігові, тому Самсоненко був змушений знаходитись там. Згідно з результатами відвідуваності, Самсоненко пропускав засідання саме в ці місяці.

Іван Марущак пропустив 60% засідань комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

У список кандидатів на відкликання потрапив іще один депутат від БПП, екс-регіонал Юрій Березовський, який у 2010 був депутатом районної ради. Наразі він є головою комісії з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства. Депутат пропустив 63% засідань комісії. Яким чином голова комісії може пропускати понад 50% її засідань і чому члени комісії на не скаржаться на відсутність голови на засіданнях?

Зауважимо, що за списком БПП до обласної ради потрапили чимало екс-регіоналів.

Троє з кандидатів на відкликання зараз перебувають у зоні АТО. “Свободівець” Андрій Василишин, член комісії з питань соціально-економічного розвитку, не відвідав жодного засідання комісії. Наразі він є командиром першого відділення другого взводу Окремої зведеної штурмової роти “Карпатська Січ”. Ще один “свободівець” Сергій Коцемір пропустив 5 сесій облради та 5 засідань комісії. На сайті обласної ради зазначено, що ще з січня 2015 року він мобілізований до лав Збройних Сил України.

Ситуацію прокоментував лідер фракції “Свобода” в облраді Олег Сиротюк:

– Ми очікуємо, що ті хто служать, матимуть можливість демобілізуватись і виконувати свої депутатські функції, оскільки за них проголосували люди і люди очікують від них, захисту своїх інтересів, як і від депутатів місцевих рад. Тому це питання до Генерального штабу, що військовослужбовці, які є депутатами місцевих рад, можливо є сенс все ж таки приймати по них рішення і дати їм можливість виконувати обов’язки депутата, оскільки за них проголосували багато людей.

Василь Зарівний з “Народного контролю” в раді має опікуватися питаннями здоров’я, будучи в комісії з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства, проте він пропустив 79% засідань. На теперішній час він мобілізований та працює начальником медичного пункту 4 реактивного артилерійського дивізіону у в/ч п/п В 1060. Також депутат пропускав і сесії ради.

Ще один кандидатат на відкликання з “Народного контролю” — Орест Винницький, який пропускав засідання з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Він працює директором загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Заліщики.

“Радикал” Іван Навольський прогуляв 71% засідань комісії з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, архітектури, будівництва, дорожнього та житлово-комунального господарства. Телефоном депутат відповідає: “Я не пропускав комісію. Яку комісію? Коли я пропустив?”

З офіційної відповіді облради чітко видно, коли депутата не було на засіданнях.

– Коли сесію проводять, я у відрядженні. Ви ж розумієте, я не можу кожного дня сидіти і чекати, коли сесія. Про сесію повідомляють не заздалегідь, а за 2 дні. А на комісіях я буваю практично на всіх. 90% на комісіях я буваю, хіба я у відрядженні, тоді пропускаю. А так, я на всіх комісіях буваю. Вам або дали недостовірні дані, або що. А практично на всіх сесіях я присутній, можливо 2 чи 3 пропустив. Я вам кажу так як є.

Навольський став кандидатом на відкликання і за результатами пропуску сесій, і за результатами пропуску комісій.

Голова обласної ради Віктор Овчарук прокоментував, що сесії скликаються заздалегідь, лише позачергові сесії, коли є термінові питання можуть скликатись за 1-2 дні.

Кандидатом на відкликання став ще один депутат з “Радикальної партії” Сергій Тарашевський, який минулої каденції був першим заступником голови Тернопільської обласної ради, наразі прогулює сесійні засідання і засідання з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства, дитинства. Він теж є одним із фігурантів стовпа ганьби.

Цікаво, що автори Закону України “Про місцеві вибори” подбали про те, щоб ускладнити умови відкликання депутатів місцевих рад. З 2015 року це питання можуть ініціювати виборці, але остаточне рішення приймає лише партія.

Джерело: Чесно