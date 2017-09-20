Фестиваль сала і самогону перенесли через погоду

20/09/2017 Розмір тексту:

Гастрономічний фестиваль «Сала і самогону» перенесли на наступні вихідні – 29-30 вересня та 1 жовтня.

Як повідомляють організатори, причина у складних погодних умовах, оскільки на найближчі вихідні передають проливні дощі, зливи та навіть грози.

Погода – суттєвий фактор у проведенні будь-яких заходів під відкритим небом. Організатори просять тернополян та гостей міста з розумінням поставитися до цієї ситуації і чекають усіх 29-30 вересня та 1 жовтня на Театральному майдані міста. Принаймні, на ці дні синоптики прогнозують без опадів.

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