Фестиваль сала і самогону перенесли через погоду
20/09/2017 1
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Гастрономічний фестиваль «Сала і самогону» перенесли на наступні вихідні – 29-30 вересня та 1 жовтня.
Як повідомляють організатори, причина у складних погодних умовах, оскільки на найближчі вихідні передають проливні дощі, зливи та навіть грози.
Погода – суттєвий фактор у проведенні будь-яких заходів під відкритим небом. Організатори просять тернополян та гостей міста з розумінням поставитися до цієї ситуації і чекають усіх 29-30 вересня та 1 жовтня на Театральному майдані міста. Принаймні, на ці дні синоптики прогнозують без опадів.
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Коментарі (1)
Олеся29/09/2017
Дуже “гарно”! Україна вшановує память жертв трагедії Бабиного Яру, а в Тернополі, за підтримки міської ради!!! проходить фестиваль самогону і сала… Ганьба!