Фестиваль колядок, Маланок та “Різдвяна феєрія”: жителів області запрошують на святкування

10/01/2018 Розмір тексту:

Різдвяні забави триватимуть ще до кінця цього тижня. Відбудуться вони не тільки у Тернополі, а у районах області. Організатори святкових заходів запрошують жителів області не тільки відвідати їх, а й стати безпосередніми учасниками дійств.

11 січня у Тернопільському краєзнавчому музеї відбудеться містерія різдвяного свята «Луна музеєм Коляда!..». Розпочнеться дійство о 14 годині. У програмі передбачені святкові екскурсії музеєм, під час яких відвідувачі дізнаються про традиції різдвяного вертепу, ялинку, як символ вічного життя, магічність різдвяного дідуха та інші цікавинки. Для тих, хто любить щось створювати власними руками у музеї проведуть майстер-класи із виготовлення різдвяної листівки, витинанки, поштового конверта, а ще навчать зав’язувати жіночу хустку та намітку. Покажуть гостям і виступи вертепів, а супроводжуватиме свято – гурт «Пшеничне перевесло». На завершення містерії відбудеться флешмоб «Різдвяна зірка».

Третій парафіяльний Фестиваль Різдвяних колядок «Возвесілімося всі разом нині» відбудеться у Тернополі 13 січня. Давні і сучасні колядки виконуватимуть хорові колективи, ансамблі, квартети, тріо, дуети, солісти-вокалісти. Початок фестивалю о 13.00 у Церкві святого верховного апостола Петра, що на вулиці Володимира Великого,1а.

Традиційний, багаторічний фестиваль Маланок відбудеться на Борщівщині. У суботу, 13 січня, о 18.00 автентичний обряд «Маланка» розпочнеться у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять фольклорні ансамблі із сусідніх сіл. О 20.00 святкове дійство охопить й село Горошова. Зазвичай, мешканці кожної вулиці у Горошовій та Усті, готують власне шоу з оригінальними костюмами, «перебраними» героями минулого й сучасності, величезними пересувними фігурами.

Під час святкувань, за словами організаторів, представлять різдвяні сценки: «Очікування Маланки» «Маланка «пляше». Також виступить церковний хор, звучатиме вірш «Святий вечір», лунатимуть колядки, потішать гостей свята й конкурсом «Перебертя». Крім цього, будуть показові обряди та смакування традиційних новорічно-різдвяних страв. Свято Маланки триватиме впродовж всієї ночі.

А 14 січня усі бажаючі можуть завітати на П’ятий, ювілейний, регіональний фестивалю «Різдвяна феєрія» у Теребовлю. Розпочнеться він o 14.00 на площі Князя Василька. У програмі святкового заходу: підписання угоди про співпрацю між Теребовлею і польською гміною Старогард Гданський; різдвяні коляди та щедрування, театралізовані дійства «Вертеп», «Водіння кози», «Меланка»; частування гостей кутею, за особливими рецептами місцевих господинь; конкурс між господинями; вуличний ярмарок, ігри та забави для дітей.

Ольга Трач

Фото автора