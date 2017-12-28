Фестиваль «Ї» запроваджує власну мистецьку премію

28/12/2017 Розмір тексту:

Власна мистецька премія, ще більше учасників з-за кордону, розширена географія, як учасників фестивалю, так і його локацій, нові проекти та дешеві квитки. Таким буде цьогорічний, уже Шостий міжнародний мистецький фестиваль «Ї», який відбудеться 4-6 травня 2018 року. Уже вдруге захід проходитиме в рамках реалізації «Громадського бюджету Тернополя». Організатори події під час прес-конференції оголосили і перших чотирьох учасників.

– Серед перших учасників є музичний гурт «Каднай», який був відібраний до фіналу національного конкурсу «Євробачення» минулого року, – розповів Юрій Матевощук, один з організаторів фестивалю. – Це новий гурт, який репрезентує себе в україномовній та англомовній музиці. У Тернополі їх ще не було на таких майданчиках, вони виступали тільки на «Файному місті». Приємно, що нарешті погодився приїхати до нас Любко Дереш. Він буде презентувати новий роман «Спустошення». Один із двох постійних учасників фестивалю – Дмитро Лазуткін. Він презентуватиме нову поетичну книжку, а також вперше спільно Борисом Севастьяновим покаже музичний проект «Артерія». Ми бачили Дмитра Лазуткіна в різних іпостасях: спортсмен, журналіст, спортивний коментатор, поет, прозаїк, а тепер він буде ще й музикантом і співаком. Починаючи з третього року фестиваль став міжнародним. І цього року будуть учасники з Литви, Білорусії, Польщі, ведемо перемовини з норвезьким, угорськими, шведськими митцями. Першим учасником міжнародної сцени буде литовський поет Гінтарас Граяускас – це литовський Жадан, він прекрасний сленгер, автор, якого перекладено більше, як на 20 мов світу. Приємно, що він вперше завітає до Тернополя і презентуватиме свою книгу, перекладену українською.

Програма фестивалю, як зазначають організатори буде цікавою і насиченою. Щотижня , аж до початку фестивалю, вони будуть повідомляти про нових учасників, проекти, ідеї та цікавинки. Постарались також вдосконалити програму, зокрема цього року запрошені на фестиваль і режисери. А ще вручатимуть премію «Золота літера «Ї».

– Започатковуємо на фестивалі премію «Золота літера «Ї», – каже Василь Томчишин, співорганізатор заходу. Робимо це для того, щоб відзначати людей, які розвивають українську культуру та українське мистецтво. Виберемо митців у різних номінаціях. Це будуть кінорежисери, фотографи, художники, поети, письменники, музиканти. Яким чином будемо їх обирати розкажемо пізніше. В нагороду вони отримають велику, двокілограмову літеру «Ї», виплавлену із гільз, які нам передали бійці та волонтери із зони АТО. Це буде символом того, що митці і культурні діячі заслуговують на те, щоб відзначити їхню творчість, їх вклад у розвиток української культури.

Цього року фестиваль проходитиме не тільки в Тернополі. 4 травня у першій частині дня він локалізується у Вишнівці. Цього ж дня буде презентовано проект «Велике князівство литовське», у якому візьмуть участь митці з Білорусії, України, Польщі та Литви. А в неділю, 6 травня, можна буде завітати у Бережани. Для відвідувачів будуть спеціальні автобуси, якими можна буде доїхати до цих містечок.

Офіційний продаж квитків на фестиваль «Ї» стартує 1 січня 2018 року. Їх можна придбати он-лайн та у тернопільському універмазі у відділі «Коніка». Завдяки тому, що захід фінансується з «Громадського бюджету», вартість квитків на три дні на початку продажу коштуватиме тільки 100 гривень. До початку фестивалю ціна підніметься, але не набагато. Також до 7 січня 2018 року триватиме розіграш чотирьох комплектів по два квитки у соціальних мережах.

Ольга Трач

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