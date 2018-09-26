«Фейк і сектантство» – Російська православна церква про відмову від кодів і біометричних паспортів, яку пропагує Почаївська Лавра

26/09/2018 Розмір тексту:

Духовенство Почаївської Лаври здавна закликає власних вірян відмовлятися від біометричних паспортів та ідентифікаційних кодів, вбачаючи у них «диявольські» символи, пише Кореспондент.

Монахи переконують, що до спасення душі конче необхідна відмова від цих документів http://www.pochaev.org.ua/?pid=1506 На чому ж ґрунтується таке вчення? Спробуємо з’ясувати. За трактуванням Лаври, гріховність кодів і біометрії описана у рукописі XVI століття – «Сказание Зиновия Мниха о прелести антихристовой», авторства монаха Зиновія Отенського http://www.pochaev.org.ua/?pid=1669 .

Парадокс у тому, що періоди життя Зиновія Отенського зовсім не збігаються з часом написання рукопису, адже монах жив у ХVI, тоді як рукопис датований 1666 роком, тобто майже 100 років після його смерті. В

иходить, маємо справу з черговим фейком у виконанні насельників Почаївської лаври, який немає нічого спільного з діяннями святих. Постає питання: для чого ж це блюзнірство над вірянами і християнським віровченням? Може, щоб ізолювати людей від цивілізованого світу, інновацій, нормального життя, тримати вірян у постійному страху перед сучасними технологіями, щоб зрештою легше маніпулювати закомплексованими і покірними слугами, відірваними від соціуму?!. Цікаво, що вибачитися перед вірянами, які шукають спасіння через відмову від біометричних паспортів, Лавру вже просять впливові священнослужителі Московського Патріархату.

Нещодавно, ієрей РПЦ о.Георгій Максимов провів власне дослідження, яке показало що вказаний рукопис це ніщо інше як «секстанська фальшивка» дореволюційного періоду царської Росії. Вона не має жодного відношення ні до монаха Зиновія Отенського, ні до Святого Письма https://www.youtube.com/watch?v=rBWP-i-n48M . Втім, визнавати свою помилку монахи Лаври схоже поки не збираються – 19 вересня УПЦ МП влаштувала пікет Верховного Суду через запровадження ID-карток замість старих паспортів