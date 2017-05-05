Не може бути: у Тернополі запрацювала безкоштовна стоматологічна клініка

05/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі запрацювала стоматологічна клініка, яка надає безкоштовні послуги. Там працюють студенти-стоматологи з місцевого медичного університету. Вони допомагають і дорослим, і дітям.

Керівники клініки запевняють, що лікування відбувається під пильним оком професійного стоматолога. А студенти таким чином практикуються у стоматології.

«Ми працюємо вже більше місяця. За цей час до нас звернулося до сотні пацієнтів. Приходять всі: діти, дорослі, літні люди. Позачергово обслуговуємо військових. Тут можна отримати весь спектр послуг по стоматології і все за рахунок клініки. Лікування відбувається за сучасною методикою. Дозволяємо проходити таку практику лише студентам п’ятого курсу. І, звісно, вся робота відбувається під наглядом лікаря. Студенти роблять і зубні протези. Спочатку вони вивчають рентгенівські знімки зубів, потім приступають до лікування. Думаю, пацієнти можуть бути впевнені у тому, що отримають кваліфіковану допомогу», – розповідає доцент кафедри післядипломної освіти стоматології Володимир Мачоган.

Працює стоматологічна клініка на базі медичного університету. На прийом радять попередньо записуватися.

Софія Романська